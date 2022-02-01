كورونا.. أكثر من نصف مليون إصابة في أسبوع واحد باليابان

أخبار اليابان

أكدت اليابان 502731 حالة إصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، بزيادة 1.7 مرة عن الأسبوع السابق، لتتجاوز 500 ألف حالة لأول مرة.

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بما في ذلك الحالات بين ركاب السفن السياحية التي خضعت للحجر في بداية الجائحة وأفراد الطاقم، 2683661 حتى الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين (1 صباحًا بتوقيت غرينتش).

في الأسبوع الأخير، زادت الإصابات وسجلت مستويات قياسية يومية في أجزاء كثيرة من اليابان. وتجاوز العدد اليومي على مستوى البلاد 80000 للمرة الأولى على الإطلاق خلال الأسبوع.

بلغ العدد التراكمي للوفيات بسبب كورونا في اليابان 18779 حالة، بزيادة 256 حالة عن الأسبوع السابق.

حسب المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة الأسبوعية عند 102899 حالة، تليها أوساكا بـ 62466 حالة، وكاناغاوا عند 41448، وأيتشي عند 31741 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)