بعد تحطم إحدى مقاتلاتها.. اليابان تجري فحصًا طارئًا لمقاتلات إف- 15
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أجرت وزارة الدفاع اليابانية فحصًا طارئًا للطائرات المقاتلة من طرازإف- 15 يوم الثلاثاء، بعد يوم من اختفاء طائرة من نفس الطراز تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في البلاد خلال رحلة تدريبية.
يعتقد أن طائرة إف- 15 التابعة لقاعدة كوماتسو الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية فى محافظة إيشيكاوا قد تحطمت فى بحر اليابان. وبدأت قوات الدفاع الذاتى الجوية فى البحث عن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة.
وقال مسؤولون بالوزارة إنه تم العثور على أجزاء من الهيكل الخارجي المميز للطائرة على شكل خطوط نمر حيث اختفت. وقالوا إنه لا توجد طائرات أخرى بنفس الطلاء.
ستحتفظ الوزارة بطائراتإف- 15 الخاصة بها قيد التشغيل.
غادرت المقاتلة المعنية قاعدة كوماتسو في الساعة 5:30 مساءً. الاثنين (8:30 صباحا بتوقيت غرينتش) وسرعان ما اختفت من الرادار فوق البحر على بعد حوالي 5 كيلومترات من الغرب إلى الشمال الغربي من القاعدة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)
قوات الدفاع الذاتي قواعد الجيش الأمريكي جيجي برس الحكومة اليابانية