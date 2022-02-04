فيروس كورونا.. 30% فقط من اليابانيين يحصلون على الجرعة المعززة

أخبار اليابان

تلقى 30.5% فقط من 14.7 مليون شخص مؤهل للتطعيم ضد فيروس كورونا الجديد في اليابان على الجرعة الثالثة حتى نهاية يناير/ كانون الثالث.

تم توفير32.5 مليون جرعة منذ بدء التطعيم المعزز في البلاد قبل شهرين. على الرغم من أن الحكومة المركزية تأمل في زيادة الوتيرة، إلا أن التغييرات المتكررة في سياستها على مدى الحد الأدنى من الفاصل الزمني بين اللقطتين الثانية والثالثة جعلت عمل الحكومات المحلية لإصدار قسائم التطعيم أكثر تعقيدًا.

وافقت الحكومة المركزية على لقاحات كورونا لشركات الأدوية الأمريكية فايزر وموديرنا للجرعات المعززة بشرط وضع فترة ستة أشهر على الأقل بين الجرعة الثانية والثالثة.

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اختصرت الحكومة الحد الأدنى للفترة الزمنية من ثمانية أشهر من حيث المبدأ إلى ستة أشهر للعاملين في المجال الطبي وسبعة أشهر لكبار السن. اعتبارًا من الشهر المقبل، ستكون الفترة الفاصلة ستة أشهر لكبار السن وسبعة أشهر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)