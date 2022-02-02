معدل إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا يتجاوز 50% في طوكيو

أخبار اليابان

قالت حكومة مدينة طوكيو، الثلاثاء، إن معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى كورونا في العاصمة اليابانية وصل إلى 50.7%، متجاوزًا عتبة 50% لطوكيو لمطالبة الحكومة المركزية بإعلان حالة طوارئ لكبح جماح تفشي الفيروس.

ومع ذلك، أشارت محافظٍة طوكيو، كويكي يوريكو، إلى الحاجة إلى المراقبة عن كثب لمعدل إشغال الأسرة للمرضى المصابين بأعراض خطيرة والذين يعانون من أعراض معتدلة للإصابة بالفيروس.

مع امتلاء معظم أسرة المستشفيات حاليًا بالمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، أعربت كويكي عن ترددها في مطالبة الحكومة المركزية بوضع طوكيو تحت حالة الطوارئ.

تخطط كويكي للنظر في الإجراءات التي ستتخذهاالحكومة المركزية للحيولوة دون إجهاد نظام الرعاية الطبية.

بلوغ معدل إشغال الأسرة عتبة نسبة 50% هو مؤشر إرشادي تقريبي تستخدمه حكومات المحافظات لتقرير ما إذا كانت سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا الجديد إلى المستوى 3، مما يشير إلى أنهم في حالة طوارئ ، بموجب نظام التحذير الجديد المكون من خمسة مستويات للحكومة اليابانية الذي أعلنت عنه الحكومة اليابانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)