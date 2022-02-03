حالات إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي بلغت مستويات قياسية في اليابان

أخبار اليابان

أظهر مسح للشرطة يوم الخميس أن عدد حالات إساءة معاملة الأطفال وحالات العنف المنزلي المشتبه بها في اليابان قد سجل رقما قياسيا في عام 2021.

قال مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية: ”تميل إساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي إلى البقاء دون اكتشاف. سنكون في حالة تأهب دائمة، بالنظر إلى التغيرات الاجتماعية مثل انتشار عدوى فيروس كورونا“.

نما عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 أو أصغر المحالين من قبل الشرطة إلى مراكز استشارة الأطفال حيث يشتبه في إساءة معاملة الضحايا بزيادة 1% عن العام السابق إلى 108،050.

من بين الضحايا تعرض 80299 حالة، أو أكثر من 70% من المجموع، للإيذاء النفسي، مثل رؤية أفراد الأسرة الآخرين يتعرضون للإيذاء أمامهم.

وبلغ عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجسدي 19185 طفلا، فيما تم إهمال 8270 طفلا، وتعرض 296 طفلا للاعتداء الجنسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)