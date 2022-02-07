اليابان توصي بارتداء الأطفال الكمامات بدور الحضانة

أخبار اليابان

اقترحت لجنة خبراء تابعة للحكومة اليابانية تقدم المشورة للحكومة اليابانية بشأن جائحة فيروس كورونا يوم الجمعة تشجيع أطفال الحضانة على ارتداء الكمامات قدر الإمكان، بعد الانتشار السريع للمتحور أوميكرون بين الأطفال.

كما طلبت اللجنة أن تتجنب المدارس الغناء الجماعي، ولعب آلات النفخ، والتمارين التي تتضمن وجود الطلاب على مسافة قريبة مع بعضهم البعض.

ستدرج الحكومة اليابانية المقترحات في سياستها الأساسية للاستجابة للوباء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

حتى الآن، قالت الحكومة في إرشاداتها بشأن تدابير كورونا في دور الحضانة إنها لن توصي جميع الأطفال بارتداء الكمامات.

ومع ذلك، قررت الحكومة تغيير المبادئ التوجيهية مؤقتًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)