الاستعداد لتطعيم الأطفال ضد كورونا في اليابان

أخبار اليابان

تسارع البلديات في جميع أنحاء اليابان لإعداد لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، والمقرر أن تبدأ في مارس/ آذار.

تخطط بعض البلديات لخطط تطعيم شاملة بالإضافة إلى التطعيمات في المستشفيات. يحرص المسؤولون بشدة على عدم الخلط بين لقاحات الأطفال وتلك الخاصة بالبالغين.

تختلف لقاحات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا عن تلك الخاصة بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا أو أكثر من حيث مقدار الجرعة وفترة الحفظ ووقت الذوبان. على هذا النحو، تحتوي قوارير اللقاح للأطفال على أغطية برتقالية اللون لتمييزها عن تلك المغطاة باللون الأرجواني.

تشترك مدينة فوكوشيما في شمال شرق اليابان مع خمس بلديات قريبة لإعطاء لقاحات جماعية في صالة للألعاب الرياضية في المدينة والتي تغطي حوالي 19500 طفل.

ستقدم تلك البلديات التطعيمات على التوالي. لكنهم قرروا إجراء لقاحات جماعية أيضًا بعد أن قرروا أنه من الصعب تأمين عدد كافٍ من أطباء الأطفال بشكل منفصل.

(الن الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)