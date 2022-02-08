اليابان توافق على مشروع قانون يسمح لقوات الدفاع الذاتي بإجلاء الأجانب في الخارج في حالات محددة

أخبار اليابان

تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح لقوات الدفاع الذاتى بإجراء عمليات إجلاء لا تشمل المواطنين اليابانيين فى حالة وقوع كوارث طبيعية وحالات طوارئ أخرى فى الخارج.

تبنت الحكومة مشروع قانون لمراجعة قانون قوات الدفاع الذاتى فى اجتماع لمجلس الوزراء.

عندما استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب من العام الماضي، أرسلت اليابان طائرات قوات الدفاع الذاتي لإجلاء المواطنين اليابانيين. وفي العمليات، تم إجلاء مواطن ياباني واحد فقط.

أولئك الذين رغبوا في الإخلاء على متن الطائرات اليابانية كانوا في الغالب من الأجانب، بمن فيهم العمال الأفغان في السفارة اليابانية في كابول.

يسمح بند في المادة 84 من قانون قوات الدفاع الذاتى للأجانب بركوب مثل هذه الطائرات التابعة لقوات الدفاع الذاتى عندما يكون هناك أشخاص يابانيين تم إجلاؤهم على متنها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)