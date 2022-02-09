الفيلم الياباني «Drive My Car» يترشح لأربع جوائز أوسكار

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ترشح الفيلم الياباني الياباني ”قودي سيارتي“ (Drive My Car) للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي لأربع جوائز أوسكار لعام 2022 لأفضل صورة، أفضل مخرج، أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل فيلم دولي يوم الثلاثاء.

كان هذا أول ترشيح لأفضل صورة لفيلم ياباني. سيقام حفل توزيع الجوائز في 27 مارس/ آذار.

يظهر في الفيلم المأخوذ عن قصة قصيرة تحمل الاسم نفسه للكاتب الياباني هاروكي موراكامي رجل يترنح من الموت المفاجئ لزوجته. حيث يظهر في الفيلم رجل ينظر إلى نفسه بعد أن التقى بامرأة متحفظة تم توظيفها لتصبح سائقته.

في مهرجان كان السينمائي العام الماضي فاز هاماغوتشي وكاتب السيناريو تاكاماسا أوي بجائزة أفضل سيناريو عن الفيلم.

فاز الفيلم بأربع جوائز من الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما. أصبح أول فيلم ياباني منذ 62 عامًا يحصل على جائزة جولدن غلوب لأفضل فيلم في فئة اللغة غير الإنكليزية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)