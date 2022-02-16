ملابس استحمام الينابيع الساخنة المختلطة آخذة في الارتفاع في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أصبحت الينابيع الساخنة في جميع أنحاء اليابان تتبنى بشكل متزايد ملابس الاستحمام الخاصة للحفاظ على التقليد المتدهور المتمثل في الاستحمام المختلط.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الممارسة سيتم تبنيها على نطاق واسع، حيث تقول بعض المرافق إن ملابس الاستحمام تؤدي إلى فقدان ”الشعور بالانفتاح“.

أدخل أحد مرافق الينابيع الساخنة في مدينة أوموري، شمال شرق اليابان، ملابس الاستحمام للأشخاص الذين يستخدمون الحمامات المفتوحة لكل من الرجال والنساء في يناير/ كانون الثاني، كجزء من تجربة أجرتها وزارة البيئة. استمتع العديد من الرجال والنساء بالدردشة أثناء استرخائهم في الحمامات المختلطة.

قالت امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا من مدينة أوساكا الغربية جاءت إلى الينابيع الساخنة مع زوجها: ”يمكنني استخدام الحمام دون تردد إذا ارتدى كلا الجنسين ملابس الاستحمام“.

قال ماساهيرو كيمورا، مدير الينبوع الساخن ”سينتج عن ذلك انخفاض في عدد الأشخاص ذوي النوايا السيئة“. وأضاف أن المنشأة ستدرس جعل ملابس الاستحمام إلزامية في المستقبل.



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(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)