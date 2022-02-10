إمدادات إغاثة يابانية تصل إلى تونغا

أخبار اليابان

وصلت سفينة النقل أوسومي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، والتي تحمل إمدادات إغاثة من الكوارث، إلى مدينة نوكوالوفا عاصمة تونغا يوم الأربعاء.

وستقوم قوات الدفاع الذاتى البرية بتسليم الإمدادات، بما فى ذلك الجزر النائية فى الدولة الجزرية فى المحيط الهادى، بعد خضوعها لإجراءات الحجر الصحى.

عانت تونغا من ثوران بركاني هائل تحت الماء وأعقب ذلك تسونامي الشهر الماضي.

في 24 يناير/ كانون الثاني غادرت السفينة اليابانية قاعدة كوري في محافظة هيروشيما، غرب اليابان، تحمل على متنها رشاشات مياه عالية الضغط لإزالة الرماد البركاني وعربات اليد ومياه الشرب وغيرها من السلع.

كذك كان على متنها طائرة هليكوبتر نقل كبيرة من طراز CH-47JA وطائرات حوامة من طراز Landing Craft تابعة لقوات الدفاع الذاتي. سيتم استخدامها لنقل البضائع إلى الجزر النائية التي لا يمكن الوصول إليها بواسطة السفن الكبيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)