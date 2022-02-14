العثور على جثة أحد الطيارين اليابانيين المفقودين منذ أسبوعين بعد تحطم مقاتلة إف- 15

أخبار اليابان

طوكيو، 13 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قالت وزارة الدفاع اليابانية، الأحد، إنها اكتشفت جثة أحد الطيارين اللذين كانا على متن طائرة مقاتلة من طراز إف- 15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، تحطمت في البحر قبالة وسط اليابان في وقت متأخر الشهر الماضي.

وتواصل قوات الدفاع الذاتى الجوية بحثها عن الطيار الآخر.

وقع الحادث فى حوالى الساعة 5:30 مساء في 31 يناير/ كانون الثاني، اختفت مقاتلة إف- 15 من مجموعة تدريب المقاتلات التكتيكية التابعة لقاعدة كوماتسو الجوية عن الرادار عند نقطة فوق بحر اليابان على بعد حوالي 5 كيلومترات من الغرب إلى الشمال الغربي من القاعدة في كوماتسو، محافظة إيشيكاوا، حوالي دقيقة واحدة بعد الإقلاع من القاعدة للتدريب الليلي.

ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات ”إف-15“ غداة الحادثة.

وبحسب قوات الدفاع الذاتى الجوية، عثرت سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية على جثة بشرية تحت البحر يوم الجمعة وتعرفت عليها فى القاعدة. وقالت قوات الدفاع الذاتى الجوية إنه لم يتم العثور على أي شيء يشير إلى مكان وجود الطيار الآخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)