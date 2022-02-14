الشركات اليابانية تبدأ في إعطاء الجرعات المعززة

أخبار اليابان

بدأت الشركات اليابانية بشكل كامل في إعطاء الجرعات المعززة من لقاح كورونا للموظفين وسط زيادة في حالات الإصابة الجديدة بمتحور أوميكرون في البلاد.

بدأ إعطاء الجرعات المعززة في مكان العمل على قدم وساق في شركة خطوط كل اليابان الجوية ANA والخطوط الجوية اليابانية JAL يوم الاثنين، مع التركيز على طاقم الطائرة على الخدمات الدولية.

يوم الاثنين، أعطت خطوط كل اليابان الجوية جرعات معززة لـ 20 شخصًا بينما لقحتالخطوط الجوية اليابانية 222 شخصًا. وقال طيار في شركة خطوط كل اليابان الجوية بعد أن تلقى الجرعة الثالثة في مطار طوكيو الدولي في هانيدا ”أشعر بالارتياح لأنني تلقيت اللقح مبكرا“.

يوم السبت، أعطت شركة خطوط كل اليابان الجوية والخطوط الجوية اليابانية الجرعات الثالثة إلى 10 أشخاص. تخطط شركة خطوط كل اليابان الجوية لزيادة عدد الجرعات المعززة اليومية إلى 600 جرعة، وتخطط الخطوط الجوية اليابانية لإعطاء ما يصل إلى 500 جرعة في اليوم.

تخطط شركة خطوط كل اليابان الجوية لإعطاء الجرعات المعززة إلى 20000 شخص، بما في ذلك عائلات الموظفين وموظفي خدمة العملاء في مطار هانيدا. ومن المقرر أن تقوم الخطوط الجوية اليابانية بإعطاء الجرعات المعزةة إلى 17000 موظف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)