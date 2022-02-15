اليابان تشتري 10 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

أخبار اليابان

طوكيو 14 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قالت وزارة الصحة اليابانية يوم الاثنين إنها اتفقت مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر على شراء 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا الخاص بها.

مع الجرعات الإضافية، المقرر وصولها إلى اليابان بحلول شهر مارس/ آذار، تأمل الحكومة اليابانية في تسريع الجهود المبذولة لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للسكان.

وفقًا للوزارة، ستستورد اليابان الآن ما مجموعه 130 مليون جرعة من لقاح فايزر هذا العام، بما في ذلك تلك الخاصة بالأطفال.

كما اتفقت الوزارة مع شركة فايزر على تلقي 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا في وقت أبكر مما كان مقررًا في البداية لتلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر. كما سيتم استيراد الجرعات بحلول شهر مارس/ آذار.

تسمح اليابان بالتطعيمات المختلطة والمطابقة. ومع ذلك، يميل الأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاح فايزر لجرعاتهم الأولى والثانية إلى الابتعاد عن تلقي اللقاح الذي تصنعه شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الناشئة موديرنا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)