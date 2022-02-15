اليابان تنسق مع الدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية

أخبار اليابان

طوكيو 14 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن اليابان تنسق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ذات الصلة بشأن تفاصيل العقوبات المحتملة ضد روسيا في حالة غزوها لأوكرانيا.

صرح كيشيدا بذلك فى اجتماع للمسؤولين التنفيذيين بالحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم.

في اجتماع لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة في وقت سابق من اليوم، أعطى كيشيدا تعليمات ببذل كل جهد للتنسيق مع الدول المعنية للاستعداد للطوارئ.

في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية المواطنين اليابانيين الموجودين في أوكرانيا إلى الإجلاء، مشيرة إلى احتمال دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا يوم الأربعاء.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين، قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع إنهم مستعدون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)