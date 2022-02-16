إجمالي عدد إصابات كورونا التراكمي يصل إلى 4 ملايين حالة في اليابان

أخبار اليابان

تجاوز العدد التراكمي لحالات كورونا في اليابان إلى أربعة ملايين حالة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع بمقدار مليون في حوالي أسبوعين فقط وسط انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى.

تجاوز العدد التراكمي للإصابات مليون حالة في أغسطس/ آب من العام الماضي ووصل إلى مليوني حالة في 20 يناير/ كانون الثاني. وتجاوز الرقم ثلاثة ملايين في 3 فبراير/ شباط وبلغ 4071.316 يوم الثلاثاء.

يوم الثلاثاء، أكدت اليابان 84220 حالة إيجابية جديدة. سجلت خمس محافظات بما في ذلك توتشيغي وأيتشي أرقام إصابة يومية قياسية.

وصل العدد اليومي للوفيات الجديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 236 حالة في جميع أنحاء البلاد، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا. الرقم اليومي، بما في ذلك 42 حالة في أوساكا و 28 حالة في أيتشي، تجاوز الرقم 200 حالة للمرة الأولى منذ 18 مايو/ أيار من العام الماضي، عندما أبلغت مدينة كوبي عن 121 حالة في وقت واحد والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل.

ارتفع عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة على مستوى البلاد بمقدار 10 عن اليوم السابق إلى 1403.

(النص الأصلي بللغة الإنكليزية، جيجي برس)