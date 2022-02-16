إصابة 98 ألف طفل بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- 16 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قالت وزارة التعليم إن ما مجموعه حوالي 98 ألف طفل من مرحلة روضة أطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، المرحلة الثانوية وذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان أصيبوا بفيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني.

يمثل الرقم أعلى إجمالي شهري مسجل، متجاوزًا بكثير الرقم القياسي السابق البالغ حوالي 37000 الذي تم تسجيله في أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما كانت البلاد في خضم الموجة الخامسة من إصابات كورونا.

وبحسب الوزارة، فإن نسبة الأطفال الذين لم يعرفوا كيف أصيبوا بالفيروس كانت الأعلى لجميع أنواع المراحل في يناير/ كانون الثاني.

وتجاوزت نسبة الأطفال الذين يعانون من طرق العدوى غير المعروفة نسبة المصابين بالفيروس لأول مرة لرياض الأطفال وطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية. كانت العدوى من خلال أفراد الأسرة هي الطريق الأكثر شيوعًا للإصابة بالفيروس لهذه المجموعات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)