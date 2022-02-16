اليابان وبريطانيا تتعاونان لتطوير مقاتلة مستقبلية

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لندن ، 15 فبراير (جيجي برس) - ذكرت الحكومتان اليابانية والبريطانية يوم الثلاثاء أنهما ستطوران بشكل مشترك جهاز استشعار للطائرات المقاتلة، بالإضافة إلى تعاونهما في محرك طائرة مقاتلة في المستقبل.

وفقًا لإعلان الحكومة البريطانية، سيبدأ تطوير أجهزة الاستشعار المشتركة في أبريل/ نيسان، وسيقوم القطاعان العام والخاص في البلدين حوالي خمس سنوات لتصميم وبناء جهاز الاستشعار. سيشمل المشروع الوحدة البريطانية لشركة المعدات الدفاعية الإيطالية الكبرى ليوناردو.

سيتم استخدام تقنية الاستشعار المتطورة المعروفة باسم ”جاكوار“ لجهاز الاستشعار المتصور، والمتوقع منه ”تمكين القوات المسلحة من الكشف بشكل أفضل عن التهديدات المستقبلية من الجو والبر والبحر، وتحديد الأهداف بسرعة وبدقة ومنع تكنولوجيا المراقبة التي يديرها أعداء “ حسبما قالت الحكومة البريطانية.

تقوم اليابان وبريطانيا بتطوير طائرات مقاتلة من الجيل التالي، وتخطط لنشرها في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.

وقال وزير المشتريات الدفاعي البريطاني جيريمي كوين في البيان ”نحن فخورون بالعمل بشكل أوثق مع شركائنا في اليابان لضمان بقاء قواتنا المسلحة في طليعة الابتكار العسكري“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)