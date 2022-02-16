اليابان تخفف قيود دخول البلاد بداية من الشهر القادم

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طوكيو- 16 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو قرر تخفيف الضوابط الحدودية المرتبطة بفيروس كورونا في اليابان في الأول من مارس / آذار على أقرب تقدير.

ناقش كيشيدا القضية مع المسؤولين بمن فيهم كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ومساعد رئيس مجلس الوزراء، تاكيشي فوجي، وتوشيهيد أندو، المدير العام لمكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ووافق بشكل أساسي على مسودة الخطة، التي قدمتها أمانة مجلس الوزراء لتخفيف قيود الدخول.

وقد صرّح كيشيدا في وقت سابق يوم السبت بأنه ”يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المعرفة العلمية المكتسبة عن المتحور أوميكرون والتغيرات في وضع العدوى داخل البلاد والخارج وإجراءات مراقبة الحدود المعمول بها في الدول الأخرى.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء سيعلن قريبا عن خطة التسهيلات.

استجابة لانتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى فرضت الحكومة قيودًا أكثر صرامة على الدخول في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بما في ذلك فرض حظر أساسي على دخول الرعايا الأجانب إلى اليابان.

وقالت المصادر إن الحكومة تخطط الآن بشكل أساسي لإلغاء الإجراءات الأكثر صرامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزوية، جيجي برس)