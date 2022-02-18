الأمير هيساهيتو ابن ولي عهد اليابان يلتحق بمدرسة ثانوية تابعة لجامعة تسوكوبا ”الحكومية“

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت وكالة البلاط الإمبراطوري يوم الأربعاء إن الأمير الياباني هيساهيتو، الابن الأكبر لولي العهد أكيشينو وابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو الوحيد، سيدخل المدرسة الثانوية التابعة لجامعة تسوكوبا في أبريل/ نيسان.

وفقًا للوكالة، تم قبول الأمير، وهو طالب في السنة الثالثة حاليًا في مدرسة أوتشانوميزو االإعدادية بجامعة أوشانوميزو في طوكيو.

وقالت الوكالة إن الأمير هيساهيتو قد استوفى متطلبات التقديم، بما في ذلك الدرجات الممتازة، وأنه اختار المدرسة الثانوية بعد التحقق من المعلومات حول المدارس الأخرى وإجراء مناقشات مع والديه.

وأجرى اختبارات على خمسة مواد يوم الأحد وأعلنت نتائجها الأربعاء.

الأمير هيساهيتو هو الثاني في ترتيب ولاية العرش، بعد والده الأمير أكيشينو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)