اليابان: كمية المخدرات المضبوطة خلال 2021 أكثر من 1000 كيلو للعام السادس على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة المالية أن كمية المخدرات غير المشروعة التي ضبطتها الجمارك اليابانية في عام 2021 تجاوزت طنًا واحدًا للعام السادس على التوالي.

وبلغ الإجمالي السنوي 1138 كيلوجرامًا، بانخفاض 41٪ عن العام السابق.

وقال مسؤول في الوزارة ”سنبقي حراسنا في حالة تأهب ونطبق إجراءات صارمة لمراقبة الحدود“.

من المخدرات المضبوطة وسلت كمية المنشطات إلى حوالي 912 كيلوغرامات أو أكثر من 12%.

قفزت كمية الحشيش المصادرة إلى 22٪ لتصل إلى 153 كيلوغراماً. على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت مصادرة الماريغوانا السائلة بسرعة، حيث يشتريها الشباب بسهولة عبر الإنترنت في كثير من الحالات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)