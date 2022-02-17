اليابان: تجاوز ذروة الموجة السادسة لجائحة كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - يعتقد خبير في المجلس الاستشاري لمكافحة الأوبئة بوزارة الصحة، الأربعاء، أن الموجة السادسة من الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، الناجمة عن انتشار المتحور أوميكرون قد تجاوزت ذروتها.

وقال تاكاجي واكيتا رئيس المجلس الاستشاري والمدير العام للمعهد الوطني للأمراض المعدية، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس ”أعتقد أن الموجة السادسة تجاوزت ذروتها في أوائل فبراير/ شباط“.

وقال واكيتا: ”من المرجح أن تصل أعداد المرضى المصابين بأعراض خطيرة والوفيات الجديدة إلى ذروتها بعد ذروة الإصابات“.

كما حذر من أن الحالات الإيجابية الجديدة قد تنتعش ما لم يتم تخفيض عدد المصابين بشكل كبير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)