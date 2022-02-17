اعتقال ياباني في شنغهاي بمزاعم تتعلق بالتجسس

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احتجاز رجل ياباني في شنغهاي

بكين 17 فبراير (جيجي برس) - ذكرت مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية اليوم الخميس أن السلطات الصينية احتجزت رجلا يابانيا في الخمسينيات من عمره في شنغهاي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ربما بسبب مزاعم تجسس.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي في طوكيو، إن القنصلية العامة اليابانية في شنغهاي تلقت معلومات في ديسمبر / كانون الأول تفيد بأن الرجل احتُجز بسبب انتهاك مزعوم للقانون المحلي في الصين.

وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية ”تضغط على الجانب الصيني في مناسبات مختلفة للإفراج عن الرجل في وقت مبكر“.

وأضاف أن اليابان لم تتلق نعليق من الجانب الصيني يفيد بالحالة الصحية للرجل. وقال ماتسونو إن اليابان تطلب من الصين عقد اجتماع مع الرجل وستتخذ إجراءات الدعم، بما في ذلك الاتصال بأسرته.

ويمثل الاعتقال ضربة للعلاقات بين اليابان والصين حيث يحتفل البلدان بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)