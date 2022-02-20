اليابان تخفف قيود كورونا الحدودية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس، إن اليابان ستخفف من إجراءاتها لمراقبة الحدود المعززة للسيطرة على انتشار المتحور أوميكرون.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني رفع الحد الأقصى اليومي لدخول اليابان من 3500 إلى 5000 شخص، بينهم المواطنون اليابانيون، اعتبارا من 1 مارس/ آذار.

ويشكل القرار بشرى سارة للعلماء الأجانب وطلاب التبادل والمسافرين من رجال الأعمال الذين لم يتمكنوا من الدخول، لكن القرار لا يشمل السائحين.

كما أشار كيشيدا إلى خفض مدة الحجر الصحي للوافدين من 7 إلى 3 أيام، وبات بمقدور الأفراد الذين يملكون نتائج اختبار سلبي لفيروس كوورنا وجرعة معززة من اللقاح تخطي العزل الذاتي.

وتشمل الإجراءات الحالية فرض حظر أساسي على دخول الرعايا الأجانب الجدد

.وحظرت اليابان دخول جميع الأجانب غير المقيمين تقريبا منذ بداية الجائحة، وأعلنت الدولة التي شهدت انخفاضا كبيرا في الإصابات في الخريف، عن تخفيف القيود لفترة وجيزة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنها سرعان ما تراجعت عن القرار بعد ظهور المتحور أوميكرون.

وقال كيشيدا ”سنبقى حذرين بينما في نفس الوقت نبدأ تدريجيا في التحرك نحو خروج الموجة السادسة (من العدوى)“.

كان كيشيدا يتحدث في أول مؤتمر صحفي له منذ 4 يناير/ كانون الثاني، ومن الواضح أنه قرر مقابلة الصحافة لشرح سياسته بعناية حيث تم انتقاد إجراءات مراقبة الحدود الصارمة من قبل مجتمع الأعمال والأشخاص في الخارج، بينما تلقى الدعم من البعض في الداخل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)