اليابان تكشف النقاب عن قطار هجين يعمل بالهيدروجين والكهرباء

أخبار اليابان

طوكيو ، (جيجي برس) - كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان للصحافة اليوم الجمعة، النقاب عن قطار اختبار يعمل بالهيدروجين مزود بنظام خلية وقود وبطاريات تخزين. وسوف تقوم الشركة بإجراء اختبارات للقطار المكون من عربتين على خطوط للسكك الحديدية أواخر شهر مارس/ آذار المقبل، تمهيدا للاستخدام التجاري في عام 2030.

يُطلق على أول قطار اختبار من هذا القبيل في اليابان اسم HYBARI، والذي يرمز إلى قطار السكك الحديدية المتقدمة الهيدروجينية للابتكار. ستجري شركة سكك حديد شرق اليابان تجارب تشغيل للقطار المكون من عربتين على خط نانبو وبعض الخطوط الأخرى اعتبارًا من أواخر مارس/ آذار، بهدف بدء الاستخدام التجاري في عام 2030.

ويتم ضخ هيدروجين عالي الضغط من خزان بالقطار إلى نظام خلية الوقود الذي طورته شركة تويوتا موتور كوربوريشن، من أجل توليد الكهرباء من خلال تفاعل كيميائي مع الأوكسجين في الهواء، ويتم إرسال الكهرباء إلى بطاريات التخزين لتشغيل المحركات

وبلغت تكلفة تطوير القطار التجريبي حوالي 4 مليارات ين. يمكن لـ HYBARI السفر لمسافة تصل إلى 140 كيلومترًا لكل شحنة من الهيدروجين، وفقًا لمشغل السكك الحديدية.



وتستهدف سكك حديد شرق اليابان خفض انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون إلى الصفر في العام المالي 2050.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)