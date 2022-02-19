انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بمقدار 10000حالة مقارنة بالأسبوع السابق

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان يوم الجمعة 87723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 10636 حالة عن الأسبوع السابق.

بلغ إجمالي الوفيات الجديدة 211 حالة، للجاوزت بذلك 200 حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بأعراض شديدة 13 حالة منذ يوم الخميس إلى 1482 مريضا.

أبلغت طوكيو عن 16129 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الجمعة، بانخفاض بنحو 2500 حالة عن الأسبوع السابق، ويمثل اليوم العاشر على التوالي من التراجع الأسبوعي.

وانخفض متوسط الحالات الجديدة في العاصمة اليابانية لسبعة أيام بنسبة 17.6٪ مقارنة بالأسبوع السابق إلى 14574.6 حالة.

كما انخفض عدد الحالات الجديدة أسبوعًا بعد أسبوع في محافظات أخرى، بما في ذلك هوكايدو، آيتشي، أوساكا، وفوؤكوكا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)