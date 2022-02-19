توسيع نطاق تغطية تشخيص ما قبل الولادة من النوع الجديد في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - علم يوم الجمعة أنه سيتم توسيع نطاق النساء الحوامل اللواتي يمكنهن الحصول على النوع الجديد من التشخيص قبل الولادة في اليابان ليشمل جميع هؤلاء النساء من حيث المبدأ.

أصدرت لجنة من الحكومة اليابانية والجمعيات الأكاديمية ذات الصلة خططًا للتوسع في ذلك اليوم.

يفحص النوع الجديد من التشخيص عينات الدم من الأمهات الحوامل للتحقق من وجود تشوهات في الكروموسومات الجنينية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمتلازمة داون.

في الوقت الحالي، يقتصر التشخيص على النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 35 عامًا أو أكثر، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية نتائج التشخيص التي تؤدي إلى الإجهاض.

تهدف اللجنة إلى بدء التغطية الموسعة في وقت مبكر في السنة المالية 2022، والتي تبدأ في أبريل/ نيسان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)