ارتفاع معدلات الإغلاق المؤقت لدور حضانة الأطفال بسبب فيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، أن إجمالي 759 حضانة ورياض أطفال في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان قد تم إغلاقها بالكامل اعتبارًا من يوم الخميس وسط أزمة فيروس كورونا الجديد.

ارتفع العدد الإجمالي بنسبة 18 دور حضانة عن 10 فبراير/ شباط وهو ما سجل أول انخفاض أسبوعي منذ أن بدأ انتشار االمتحور أوميكرون شديد العدوى في يناير/ كانون الثاني. كان الرقم الأخير مساويًا تقريبًا للرقم القياسي 777 حتى 3 فبراير/ شباط.

المحافظات الخمس التي لا توجد بها منشآت معلقة بالكامل بسبب الوباء هي مياغي في شمال شرق اليابان وأوكاياما وكوتشي في غرب اليابان وساغا وميازاكي في جنوب غرب اليابان. لم تنشر الوزارة تفصيلاً لكل محافظة على حدة للمنشآت المعلقة.

وبلغ العدد التراكمي لدور الحضانة ومنشآت الأطفال الأخرى التي تم تأكيد حالات الإصابة فيها بالفيروس حتى يوم الخميس 15369 منشآة، مع إصابة 21632 موظفًا و 44.087 طفلًا بالفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)