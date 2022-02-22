عودة الرياضيون الأولمبيون اليابانيون إلى الوطن بعد إسدال الستار على أولمبياد بكين

أخبار اليابان

ناريتا- تشيبا، (جيجي برس) - عاد الأولمبيون اليابانيون إلى بلادهم عن طريق الجو ليلة الاثنين، بعد يوم من نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

في مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو، استقبل حشد متحمس الرياضيين بما في ذلك أعضاء فريق الكيرلينغ الياباني للسيدات الذي فاز بالميدالية الفضية في نهائي يوم الأحد.

خضع العائدون لاختبارات فيروس كورونا وظهروا في ردهة الوصول بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من هبوط رحلتهم.

تم الترحيب بهتافات مثل ”تهانينا“ و ”شكرًا على عملكن الشاق“، ابتسمت الكابتن ساتسوكي فوجيساوا وأعضاء فريق الكيرلنغ الآخرين ولوحن مرة أخرى قائلين ”شكرًا لكم“.

وهتف المشجعون أيضا عندما ظهرت المتزلجة السريعة ميهو تاكاغي، كابتن الرياضيين اليابانيين في بكين، التي فازت بميدالية ذهبية واحدة وثلاث ميداليات فضية، ونجم التزلج على الجليد يوزورو هانيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)