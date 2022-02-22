رئيس وزراء اليابان يدين اعتراف روسيا باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أدان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو روسيا اليوم الثلاثاء لاعترافها باستقلال المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وقال للصحفيين في طوكيو إن اليابان ستنسق مع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى لفرض عقوبات على روسيا.

وقالت مصادر مطلعة إن القيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الأخرى قيد الدراسة.

وقال كيشيدا إن ”سلسلة الإجراءات التي تقوم بها روسيا تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وهي غير مقبولة“، مؤكدا ”إننا ندينها بشدة“.

وقال كيشيدا: ”إننا نولي اهتمامًا وثيقًا للوضع بقلق بالغ“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)