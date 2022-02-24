اليابان: الحكم بتعويضات لضحايا التعقيم القسري وتحسين النسل لأول مرة

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أوساكا- (جيجي برس) - حكمت محكمة أوساكا العليا في دعوى قضائية طالب فيها ثلاثة أشخاص يعيشون في منطقة كينكي بتعويضات بلغ مجموعها 55 مليون ين من الحكومة، بدعوى أنهم أُجبروا على الخضوع للتعقيم القسري بموجب قانون حماية النسل السابق. ألغى القاضي أكيرا أوتا الحكم الابتدائي الذي رفض شكوى المدعي وأمر الحكومة بدفع إجمالي 27.5 مليون ين. تم تحديد أحكام القانون القديم الخاصة بالعقم القسري على أنها غير دستورية.

هذا هو أول حكم للمحكمة العليا في دعاوى تطالب بتعويض الدولة عن التعقيم القسري. كما أنه أول حكم أقر بمسؤولية الدولة عن تعويض هذه المسألة. وخسر المدعون جميع الدعاوى الست المرفوعة أمام محاكم المحافظات.

قد يؤثر حكم اليوم على الأحكام المستقبلية في الدعاوى الأخرى.

تم رفع دعوى أوساكا من قبل ثلاثة مدعين - امرأة في السبعينيات من عمرها تعاني من إعاقة ذهنية في منطقة كينكي الغربية، وامرأة في السبعينيات من عمرها وزوجها في الثمانينيات من عمره في محافظة أوساكا في كينكي، وكلايهما تعاني من إعاقات سمعية. وطالبن الحكومة بدفع 55 مليون ين كتعويضات إجمالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)