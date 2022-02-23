مجلس النواب الياباني يوافق على ميزانية قياسية للعام المالي 2022

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طوكيو- (جيجي برس) - صوت مجلس النواب الياباني يوم الثلاثاء للموافقة على مشروع قانون الموازنة المالية للحكومة لعام 2022، وهي ميزانية قياسية بـ 107.59 ترليون ين أو حوالي 940 مليار دولار.

يعد هذا ثاني أقدم إقرار لقانون الموازنة السنوية من خلال المجلس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد إقرار الميزانية المالية لعام 1999 في 19 فبراير/ شباط.

في غضون ذلك، حصل مشروع قانون الموازنة الذي ترعاه الحكومة على دعم نادر من حزب معارض. وقد لوحظت مثل هذه الحالات في بضع سنوات فقط بما في ذلك 1977 و 1978 و 1994.

صوّت نواب الحزب الديمقراطي من أجل الشهب مشروع القانون منذ أن قدر الحزب بشدة تصريح رئيس الوزراء كيشيدا في اليوم السابق بأن الحكومة ستنظر في رفع التعليق الحالي لما يسمى بالبند التحفيزي لخفض ضريبة البنزين مؤقتًا.

وقد تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وحتى بدون موافقة مجلس الشيوخ، سوف يتم سنّ القانون تلقائيا في 23 مارس/آذار استنادا إلى أحكام الدستور، وذلك قبل انتهاء العام المالي في نهاية الشهر القادم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)