إصابات كورونا اليومية في اليابان تصل إلى 80 ألف حالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان 80364 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو أول عدد يزيد عن 80 ألف حالة في أربعة أيام لكنه انخفض بأكثر من 10500 حالة عن الأسبوع السابق.

سجلت البلاد 246 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا. وانخفض عدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض حادة بمقدار 15 حالة منذ يوم الثلاثاء إلى 1489 حالة.

في طوكيو تم تأكيد 14567 حالة جديدة، بانخفاض قدره 2764 عن الأسبوع السابق. وشكل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات أو أقل الحصة الأكبر عند 2895 حالة.

أبلغت العاصمة اليابانية عن 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وانخفض عدد الحالت التي ظهرت عليها أعراض حادة بواقع اثنين من الثلاثاء إلى 80 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)