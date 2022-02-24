رئيس الوزراء الياباني يلمح إلى فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- 24 فبراير/ شباط (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئويوم الخميس أن حكومته قد تدرس فرض عقوبات إضافية تستهدف روسيا بسبب موقفها العدواني ضد أوكرانيا. ومن بين العقوبات المطروحة تشديد الرقابة على صادرات أشباه الموصلات.

وقد اجتمع رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مع كبار المسؤولين الحكوميين في مقر إقامته يوم الأربعاء بعد أن اعترفت روسيا بشكل أحادي باستقلال منطقتين في شرق أوكرانيا.

ثم أعلن كيشيدا فرض عقوبات على روسيا. وقال إن اليابان ستقوم بوقف إصدار تأشيرات وتجميد أصول الأفراد الذين تربطهم صلات بالمناطق الموالية لروسيا وكذلك فرض حظر تجاري.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الياباني ”إذا تدهور الوضع أكثر، يجب أن نفكر بسرعة في اتخاذ مزيد من الإجراءات بالتعاون مع المجتمع الدولي“. وأضاف ”نأمل في التعامل مع الوضع من خلال مراعاة المصالح الوطنية لليابان“.

جاءت التصريحات ردا على سؤال من شينكون هاكو، عضو حزب المعارضة الرئيسي في الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، بعد أن اعترفت روسيا من جانب واحد بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين.

وقال كيشيدا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ ”نأمل أن يؤدي إظهار موقف قوي ضد روسيا إلى التحرك لبذل جهود لتهدئة الموقف من خلال الوسائل الدبلوماسية“.

(النص الأصلي باللغة الأإنكليزية، جيجي برس)