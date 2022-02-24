اليابان تتمسك بالمبادئ الثلاثة غير النووية

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طوكيو 24 فبراير/ شباط (جيجي برس) - استبعد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس خيار اليابان لامتلاك أسلحة نووية كجزء من قدرات توديه الضربات لقواعد الأعداء.

وقال كيشيدا في جلسة للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الياباني: ”نتمسك بالمبادئ الثلاثة غير النووية (المتمثلة في عدم امتلاك أو إنتاج أسلحة نووية، وعدم السماح بوجودها في الأراضي اليابانية) كسياسة وطنية“.

وقال رئيس الوزراء ”ليس خيارنا استخدام وامتلاك أسلحة نووية“.

قالت الحكومة اليابانية في مناقشاتها لمراجعة استراتيجيتها الدفاعية الوطنية في نهاية هذا العام إنها ستنظر في جميع الخيارات، بما في ذلك القدرة على ضرب قواعد أجنبية.

جاءت تصريحات كيشيدا بشأن الأسلحة النووية ردًا على سؤال من شينكون هاكو، النائب عن الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض في اليابان، متسائلاً عما إذا كانت الأسلحة النووية مشمولة في مثل هذه الخيارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)