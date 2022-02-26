السفير الروسي في طوكيو يحذر اليابان من اتخاذ إجراءات انتقامية

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طوكيو- (جيجي برس) - قال سفير روسيا لدى اليابان، ميخائيل غالوزين يوم الجمعة، إن موسكو مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية جادة ضد الحكومة اليابانية بسبب عقوباتها على روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

ذكر غالوزين ذلك بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو فرض عقوبات إضافية على روسيا في وقت سابق اليوم، في أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس.

وقال غالوزين في مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في طوكيو إن العقوبات لن تسهم في تطوير العلاقات الودية متبادلة المنفعة بين روسيا واليابان أو تساعد في خلق مناخ إيجابي للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك معاهدة السلام الثنائية.

وردا على أسئلة عن مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه العقوبات اليابانية للاقتصاد الروسي، أشار السفير إلى أنه لا يستطيع حتى الآن تقديم تقييم محدد لأن الجانب الياباني لم يعلن تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة.

وقال غالوزين: ”لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله على وجه اليقين هو أنه سيتم إلحاق الضرر بكلا الجانبين أي الجانب الذي يفرض العقوبات والجانب المستهدف بها“.

وقال إنه من المؤسف للغاية أن تتخذ الحكومة اليابانية إجراءات تؤدي إلى نتائج عكسية للعلاقات الروسية اليابانية، ملمحًا إلى أن العقوبات سيكون لها تأثير سلبي على النزاع الإقليمي طويل الأمد بين البلدين.

الخلاف يتعلق بأربع جزر في شمال غرب المحيط الهادئ تحت سيطرة روسيا، استولى عليها الاتحاد السوفياتي السابق من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب بهم اليابان منذ فترة طويلة، وهو ما منع طوكيو وموسكو من إبرام معاهدة سلام لإنهاء الأعمال العدائية رسميًا في زمن الحرب.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو فرض عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ستشمل تجميد إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس، وتجميد أصول المؤسسات المالية والحد من صادرات البضائع للجهات على صلة بالقطاع العسكري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)