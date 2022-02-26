العقوبات اليابانية ضد روسيا وقضية الجزر المتنازع عليها

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طوكيو -26 فبراير/ شباط (جيجي برس) - من المرجح أن تجعل العقوبات الإضافية التي فرضتها اليابان على روسيا، والتي أعلنت عنها يوم الجمعة، بعد يوم من بدء غزو موسكو لأوكرانيا، مسار قضية الجزر المتنازع عليها بين اليابان وروسيا أكثر غموضاً.

قال محللون إن استمرار الحوار الثنائي بشأن الخلاف الإقليمي حول أربع جزر تسيطر عليها روسيا في شمال غرب المحيط الهادئ يبدو صعبًا بعد إعلان طوكيو عن العقوبات.

”من المهم أن نظهر بوضوح أن التكاليف ستكون باهظة بالنسبة للأعمال التي تنتهك القانون الدولي“، قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في اجتماع يوم الجمعة للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ، في إشارة إلى روسيا عدوان عسكري على أوكرانيا.

وأضاف ”في الوقت الحالي، نحتاج إلى الامتناع عن الحديث عن قضية الجزر“ ، مشيرًا إلى أن اليابان ليس لديها خيار سوى إرجاء هذه القضية في الوقت الحالي.

أجرى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي محادثات مع بوتين عدة مرات أثناء توليه منصبه، مما ساعد على خلق زخم لحل النزاع. ويهدف الجانب الياباني إلى إحراز تقدم في هذه القضية من خلال الأنشطة الاقتصادية المشتركة داخل وحول الجزر المتنازع عليها، لكن المفاوضات الثنائية لم تسر بسلاسة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)