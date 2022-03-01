اليابان تراقب تأثير الطرد المحتمل لروسيا من نظام سويفت

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعرب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأحد عن نية بلاده إيلاء اهتمام وثيق للتأثيرات المحتملة على السوق المالي من الطرد المحتمل لبعض البنوك الروسية من نظام سويفت.

وقال هاياشي في برنامج تلفزيوني إن ”اليابان بحاجة إلى الرد بينما تراقب عن كثب التأثيرات على الأسواق المالية“ للإجراء الذي اقترحته الولايات المتحدة وآخرون كعقوبة جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

في بيان مشترك صدر يوم السبت، اقترحت بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إزالة بعض البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو سويفت، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وحول ما إذا كانت اليابان ستضيف بوتين وبيلاروسيا، إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، قال هاياشي ”سننظر في الخطوات التي يمكننا اتخاذها أثناء العمل مع شركاء اليابان في مجموعة السبع“. اليابان هي العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي لم يشارك في البيان المشترك الذي يقترح فرض عقوبات إضافية على روسيا.

وحول حادثة تعرضت فيها سفينة شحن مملوكة لشركة يابانية لصاروخ روسي في البحر الأسود، قال هاياشي إن الحكومة اليابانية حثت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية على ضمان سلامة السفن والمواطنين اليابانيين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)