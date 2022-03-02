شينزو آبي يقترح نشر أسلحة نووية في اليابان بسبب الأزمة الأوكرانية

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طوكيو- (جيجي برس) - دعا رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي يوم الأحد إلى مناقشة حول الأسلحة النووية، مشيرًا إلى مفهوم المشاركة النووية، حيث تسمح دولة نووية للحلفاء الذين ليس لديهم مثل هذه الأسلحة بمشاركتها،مع المشاركة في عملية صنع القرار عند استخدامها.

وقال آبي في برنامج تلفزيوني: ”في حين أن اليابان لديها ثلاثة مبادئ غير نووية (تنص المبادئ على أن اليابان لن تمتلك الأسلحة النووية ولا تصنعها ، كما أنها لا تسمح بدخولها إلى الأراضي اليابانية)، فإن إجراء مناقشات حول الواقع حول كيفية حماية سلامة العالم لا ينبغي اعتباره من المحرمات“.

وقال آبي أيضا إن اليابان، التي عانت من ويلات القنابل الذرية في هيروشيما وناغاساكي في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، سيتعين عليها الحفاظ على هدفها المتمثل في القضاء على الأسلحة النووية.

تعرضت مدينة هيروشيما، غربي اليابان، ومدينة ناغاساكي الواقعة في الجنوب الغربي للدمار بسبب القصف الذري الأمريكي في أغسطس/ آب 1945 في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وحول الأنشطة الاقتصادية المشتركة بين اليابان وروسيا في أربع جزر شمال غرب المحيط الهادئ في وسط النزاع الإقليمي طويل الأمد بين البلدين، قال آبي إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للمضي قدمًا في المشاريع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)