دعمًا لأوكرانيا: رئيس شركة راكوتين اليابانية يتبرع بمليار ين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) أعلن الملياردير الياباني هيروشي ميكيتاني رئيس شركة راكوتين، تبرعه بمليار ين (8.7 ملايين دولار) لصالح كييف، واصفًا الحرب الروسية بأنها “سحق لأوكرانيا وتحدٍّ للديمقراطية”.

سيتم استخدام التبرع، الذي سيتم تسليمه عبر السفارات، في المساعدة الإنسانية.

قال ميكيتاني عبر تويتر إن الإجراء الروسي يمثل ”تحديًا للديمقراطية“ وأنه يريد من الحكومة اليابانية أن تظهر موقفًا أكثر صرامة ضد روسيا.

تقدم شركة راكوتين كوبونات تتيح إجراء اتصالات صوتية مجانية في أوكرانيا عبر تطبيق فايبر الخاص بها.

وذكر رجل الأعمال الياباني أنه زار كييف عام 2019 والتقى زيلينسكي. وكتب في رسالته ”أفكاري معكم ومع الشعب الأوكراني“، وأضاف ”أعتقد أن سحق أوكرانيا المسالمة والديمقراطية باستخدام غير مبرر للقوة يشكل تحديًا للديمقراطية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)