اليابان تؤيد إزالة بعض البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد إن بلاده ستنضم إلى مبادرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستبعاد بعض البنوك الروسية من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو سويفت، كعقوبة مالية جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

كما أظهر خطة لتجميد الأصول التي يحتفظ بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الروس.

وأضاف كيشيدا أن الحكومة اليابانية ستقدم لأوكرانيا 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة.

وقال كيشيدا للصحفيين في مقر إقامته الرسمي ”يجب علينا الآن أن نتحد ونتحرك بشكل حاسم لحماية أساس النظام الدولي“. سوف نظهر ان التكاليف ستكون باهظة للحرب”.

وقال كيشيدا ”لم يعد بإمكاننا ترك علاقاتنا مع روسيا دون تغيير“ ، مؤكدا استعداد اليابان لمواكبة الدول الغربية لزيادة الضغط على روسيا بشأن عدوانها العسكري على أوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)