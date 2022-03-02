التبرعات للأوكرانيين تتزايد بسرعة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تتزايد التبرعات لدعم الناس في أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا بوتيرة سريعة بشكل غير عادي في اليابان.

إن مبلغ الأموال الممنوحة للسفارة الأوكرانية في طوكيو والمنظمات غير الربحية والكيانات الأخرى كبير بالفعل مقارنة بالتبرعات المقدمة استجابة للكوارث الطبيعية والأزمات الأخرى في الماضي.

تم التبرع بإجمالي حوالي ملياري ين من أكثر من 60 ألف شخص بحلول يوم الثلاثاء لحساب مصرفي فتحته السفارة الأوكرانية يوم الجمعة بعد وقت قصير من بدء روسيا بالكامل غزوها لأوكرانيا.

نشر المانحون رسائل مثل ”أتمنى أن أتمكن من المساعدة مهما كانت قليلة“ ، من خلال حساباتهم على تويتر وفيسبوك.

وأعربت السفارة عن ”خالص امتنانها للأصدقاء اليابانيين“ لدعمهم الأوكرانيين عندما يكونون في ورطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)