اليابان تغلق مؤقتًا سفارتها في كييف

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، الأربعاء، إغلاق السفارة اليابانية في العاصمة الأوكرانية كييف بشكل مؤقت استجابة لتوسيع الغزو الروسي لأوكرانيا.

تم نقل عمليات السفارة إلى مكتب اتصال مؤقت تم إنشاؤه في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حيث يواصل مسؤولو السفارة الانخراط في العمل لضمان سلامة المواطنين اليابانيين ومساعدتهم على مغادرة أوكرانيا، وفقًا لما أفادت به الوزارة.

في اجتماع يوم الأربعاء للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الياباني، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي إن قرار إغلاق السفارة جاء في وقت ”توسع الغزو الروسي وتصاعد التوترات بشكل كبير وسريع في كييف“.

وظل المسؤولون، بمن فيهم كونينوري ماتسودا، السفير الياباني لدى أوكرانيا، في السفارة في كييف للقيام بعمليات مثل جمع المعلومات الأمنية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)