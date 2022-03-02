اليابان تطلب من سفارة أوكرانيا في طوكيو الامتناع عن تجنيد متطوعين عسكريين

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طوكيو - (جيجي برس) - تريد الحكومة اليابانية من السفارة الأوكرانية في طوكيو الامتناع عن تجنيد مواطنين يابانيين كمتطوعين عسكريين للقتال ضد الجيش الروسي.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الأربعاء إن الحكومة أوضحت للسفارة أنه ”صدر تحذير بشأن الإجلاء“ للمواطنين اليابانيين في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي ”لا نريد أن يسافر الناس من اليابان إلى أوكرانيا لأي غرض“.

وأدلى وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي بتصريحات مماثلة يوم الثلاثاء.

قالت السفارة الأوكرانية في منشور على تويتر باللغة اليابانية إنها تقوم بتجنيد أشخاص ذوي خبرة في التدريب المهني بما في ذلك من قوات الدفاع الذاتي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)