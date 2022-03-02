اليابان تعود إلى مجلس الأمن العام القادم

أخبار اليابان



نيويورك - (جيجي برس) - من المرجح أن تعود اليابان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2023 حيث أصبحت المرشح الموحد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات المقبلة لاختيار أعضاء جدد غير دائمين.

قالت مصادر مطلعة، الثلاثاء إن منغوليا التي تتنافس على المقعد المخصص للمنطقة تخلت عن ترشحها.

في حالة انتخاب اليابان ستعمل كعضو غير دائم لمدة عامين للمرة الثانية عشرة، أكثر من أي دولة أخرى أعضاء في الأمم المتحدة.

مجلس الأمن وهو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الدول الأعضاء، لديه خمسة أعضاء دائمين - بريطانية، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة - و 10 أعضاء غير دائمين.

تم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة لخمس مناطق بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. يتم استبدال نصف المقاعد كل عام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)