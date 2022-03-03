اليابان ترفع سقف دعم البنزين إلى 25 يناً

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طوكيو- (جيجي برس) - تخطط الحكومة اليابانية لرفع حد الإعانات المدفوعة لتجار البنزين بالجملة لكبح أسعار البنزين إلى 25 يناً للتر الواحد من 5 ينات الحالية، اعتبارًا من 10 مارس/ آذار، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن الحكومة تدرس أيضًا الإبقاء على الدعم ساري المفعول إلى ما بعد مارس/ آذار.

وقالوا إن الحكومة ستمول برنامج الدعم من خلال استغلال حوالي 350 مليار ين من احتياطيات الميزانية البالغة 450 مليار ين والمخصصة للسنة المالية 2021 والتي تنتهي هذا الشهر.

بلغ متوسط ​​سعر البنزين العادي في اليابان أعلى مستوى له في 13 عامًا عند 172.8 ين للتر الواحد حتى يوم الاثنين، وفقًا لوزارة الصناعة. تهدف الحكومة إلى إبقاء أسعار البنزين عند حوالي 172 يناً من خلال رفع سقف الدعم.

وكانت الحكومة تدرس رفع الحد الأقصى على مراحل إلى 10 ينات هذا الشهر. لكنها تخطط الآن لرفع الحد بشكل كبير وسط مخاوف من أن أسعار البنزين سترتفع أكثر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)