ارتفاع معاملات غسيل الأموال المشتبه بها إلى مستوى قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أفادت وكالة الشرطة الوطنية اليوم الخميس أن المؤسسات المالية وغيرها في اليابان سجلت 530150 صفقة لغسيل أموال مشتبه بها العام الماضي بزيادة 97948 حاالة عن العام السابق.

جاء الارتفاع على ما يبدو بسبب تعزيز المؤسسات المالية للرقابة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق بكفاءة من المعاملات المشبوهة.

بموجب قانون منع تحويل العائدات الإجرامية، تلتزم المؤسسات المالية بإخطار السلطات المختصة بالمعاملات المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال. يتم جمع المعلومات في وكالة الشرطة الوطنبة لاستخدامها من قبل شرطة المحافظات في التحقيقات ذات الصلة.

وصل عدد القضايا التي عولجت من قبل الشرطة بناءً على مثل هذه المعلومات إلى 1045 حالة، بزيادة 17 حالة. من بينهم، 80٪ كانت قضايا تتعلق بالاحتيال.

حوالي 70٪ من التقارير من البنوك، لكن عدد الإخطارات من مزودي خدمة تبادل العملات المشفرة قفز بمقدار 5517 حالة ليصل إلى 13540 حالة، متجاوزًا 10000 حالة لأول مرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)