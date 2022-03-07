اليابانيون يشترون العديد من المنتجات لدعم أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وسط الغزو المستمر لأوكرانيا من قبل روسيا، تباع منتجات باللونين الأزرق والأصفر، وهما ألوان العلم الأوكراني، بشكل جيد في اليابان، حيث يبحث الناس عن طرق لإظهار دعمهم لأوكرانيا والصلاة من أجل السلام.

يتم التبرع بعائدات مبيعات بعض هذه المنتجات لأوكرانيا.

Kokkisوهو متجر على الإنترنت يبيع البضائع التي تعرض أعلام دول في جميع أنحاء العالم، تغمره طلبات الحصول على سلاسل مفاتيح وشارات دبوس للعلم الأوكراني منذ بدء التوغل الروسي لدولة أوروبا الشرقية في 24 فبراير/ شباط.

وتباع هذه المنتجات بعد فترة وجيزة من إعادة تخزينها بحسب المتجر.

هناك عملاء يرسلون رسائل إلى المتجر، مثل أحدهم يقول ”لقد قدمت طلبي وأنا أفكر في أوكرانيا.“ قال زبون آخر ، ”أريد أن أرتدي (قطعة عليها العلم الأوكراني) كوسيلة لإظهار معارضتي للحرب“.

(النص الأصلي باللغو الإنكليزية، جيجي برس)