حث الشركات اليابانية على تفهم ظروف الأمهات العاملات

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - مع زيادة عدد النساء اللواتي يعملن في اليابان، تتزايد التحركات لجعل الرؤساء يفهمون ما يعنيه أن تكون أماً عاملة.

بالنسبة للنساء، اللواتي يميلن إلى رؤية الحاجة إلى تغيير طرق عملهن بسبب الولادة وتربية الأطفال وأحداث الحياة الأخرى، لكي ينجحن في حياتهن المهنية، فإن الفهم من أرباب العمل والرؤساء أمر ضروري.

يبذل عدد متزايد من الشركات جهودًا لزيادة وعي الموظفين الإداريين، بما في ذلك حول قضايا المرأة، مثل الدورة الشهرية وانقطاع الطمث، وتكثيف الدعم للنساء العاملات.

”الرجاء إضافة بعض الرسوم البيانية إلى المواد التي سنستخدمها غدًا.“ الحصول على مثل هذه التعليمات من خلال مكالمة هاتفية من رئيس أثناء إعداد العشاء في المنزل وطلب المساعدة من زملاء العمل الذين ما زالوا في المكتب في عجلة من أمرهم ليس من غير المألوف بالنسبة للعمال الذين يقومون بتربية الأطفال.

عُرضت مثل هذه المشاهد على حوالي 60 شخصًا في مناصب إدارية من خلال نظارات الواقع الافتراضي في إطار برنامج برعاية شركة ريكروت المزودة للمعلومات الوظيفية للسماح لهم بتجربة يوم عمل تكافح فيه المرأة لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)