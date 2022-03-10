بعد 11 عامًا من الكارثة: ضابط شرطة سابق يعلّم كيفية إعادة بناء بناء ملامح وجه مجهولي الهوية

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سينداي، مياغي(جيجي برس) - تُعقد ورشة عمل كل عام في شرطة محافظة مياغي في شمال شرق اليابان منذ زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011 لتعلم كيفية رسم صور للضحايا مجهولي الهوية باستخدام أساليب الطب الشرعي لإعادة بناء ملامح الوجه.

قال شويتشي آبي، ضابط سابق يبلغ من العمر 72 عامًا في مختبر الجريمة بشرطة مياغي، والذي يعلّم في ورشة العمل السنوية طرق إعادة تكوين ملامح وجوه الجثث من جثثهم: ”بعض الناس ينتظرون لسنوات. ما نفعله سيبقى كما هو“. صور جماجم أو جثث بناءً على بيانات الطب الشرعي.

التحق آبي بشرطة مياغي عام 1968 وعمل بشكل أساسي في معمل الجريمة بالمقر.

من بين 94 صورة لضحايا مجهولين لكارثة مارس/ آذار 2011، رسمها آبي في ذلك الوقت، تم التعرف على 24 جثة حتى الآن.

بدأ آبي، الذي يُعرف الآن باسم ”سيد البورتريه“، حياته المهنية بقضية مات فيها شاب بعد سقوطه من ارتفاع حوالي 100 مترا من جسر في مدينة مياغي في سينداي قبل حوالي 40 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)